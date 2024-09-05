Масштабный обстрел Полтавы: количество жертв возросло до 55, завалы еще разбирают

Количество жертв масштабного обстрела Полтавы снова возросло. В результате атаки погибли 55 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

На месте удара по учебному заведению в Полтаве разбирают завалы, идет поисковая операция. Вероятно, под завалами могут быть еще люди.

Как сообщает ГСЧС, количество пострадавших также возросло до 328.

По состоянию на 15:00 спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора.

Фото: в Полтаве выросло количество погибших до 55 (t.me/dsns_telegram)