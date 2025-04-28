Масштабний блекаут у Європі. Іспанія, Португалія та Андорра залишилися без світла: що відомо

Іспанія

За даними ЗМІ, близько 12:3 0(за місцевим часом - ред.) в Іспанії сталося повсюдне відключення електроенергії - споживання становило близько 25 184 мегават, воно раптово впало до 12 425 мегават.

За наявними даними, вимкнення сталося на материку, тому не зачепило ні Канарські, ні Балеарські острови, ні Сеуту, ні Мелілью. Відомо, що на Канарських островах є шість ізольованих систем, по одній на острів. Вони ізольовані від материкової Іспанії та одна від одної.

Балеарські острови складаються з двох окремих систем: Майорка-Менорка та Ібіца-Форментера. Вони з'єднані між собою, а також із материковою Іспанією за допомогою підводного кабелю

Відомо, що у деяких лікарнях, які залишилися без електрики, склалась критична ситуація. В деяких будинках навіть є люди, які застрягли в ліфтах.

Відключення торкнулись і метро у великих містах. Зокрема у Мадриді підземка оголосила про припинення роботи, працівники метро Барселони підтвердили, що в каталонській столиці поїзди також було зупинено, а пасажирів евакуйовано через тунелі.

Наразі робота аеропорту Барселони "Ель-Прат" залишається нормальною. У багатьох містах також постраждали світлофори та торгові центри.

Причини масштабних відключень поки, що не відомі.

Португалія

У Португалії також фіксуються перебої з електропостачанням. ЗМІ повідомляють, що проблеми почались майже одночасно з Іспанією - близько опівдня.

Збої паралізували нормальну роботу інфраструктури, комунікацій, вокзалів, аеропортів, підприємств і будівель.

Офіційного пояснення причин того, що сталося, поки що немає. Однак державна компанія, що відповідає за зв'язок, Red Eléctrica робота над розв'язанням проблеми ведеться. Національний інститут кібербезпеки (INCIBE) також вивчає ситуацію щодо кібератаки, хоча наразі у них немає жодних висновків.



За даними РБК-Україна, у деяких містах Португалії спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком, а також сповільнення роботи інтернету, не працюють магазини.

Зокрема, на Мадейрі у деяких закладах спрацювали сирени.

Також ЗМІ пишуть про те, що метро двох головних португальських міст, Лісабона та Порту, залишається закритим і не працює через відключення електроенергії.

Андорра

Європейські ЗМІ повідомляють, що відключення світла були зафіксовані також в Андоррі та частково у Франції.

За останньою інформацією, інші збої повідомляються аж до Бельгії.