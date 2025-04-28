Масштабный блэкаут в Европе. Испания, Португалия и Андорра остались без света: что известно

Испания

По данным СМИ, около 12:3 0 (по местному времени - ред.) в Испании произошло повсеместное отключение электроэнергии - потребление составляло около 25 184 мегаватт, оно внезапно упало до 12 425 мегаватт.

По имеющимся данным, отключение произошло на материке, поэтому не задело ни Канарские, ни Балеарские острова, ни Сеуту, ни Мелилью. Известно, что на Канарских островах есть шесть изолированных систем, по одной на остров. Они изолированы от материковой Испании и друг от друга.

Балеарские острова состоят из двух отдельных систем: Майорка-Менорка и Ибица-Форментера. Они соединены между собой, а также с материковой Испанией с помощью подводного кабеля

Известно, что в некоторых больницах, которые остались без электричества, сложилась критическая ситуация. В некоторых домах даже есть люди, которые застряли в лифтах.

Отключения коснулись и метро в крупных городах. В частности в Мадриде подземка объявила о прекращении работы, работники метро Барселоны подтвердили, что в каталонской столице поезда также были остановлены, а пассажиры эвакуированы через тоннели.

Сейчас работа аэропорта Барселоны "Эль-Прат" остается нормальной. Во многих городах также пострадали светофоры и торговые центры.

Причины масштабных отключений пока не известны.

Португалия

В Португалии также фиксируются перебои с электроснабжением. СМИ сообщают, что проблемы начались почти одновременно с Испанией - около полудня.

Сбои парализовали нормальную работу инфраструктуры, коммуникаций, вокзалов, аэропортов, предприятий и зданий.

Официального объяснения причин случившегося пока нет. Однако государственная компания, отвечающая за связь, Red Eléctrica работа над решением проблемы ведется. Национальный институт кибербезопасности (INCIBE) также изучает ситуацию с кибератакой, хотя пока у них нет никаких выводов.



По данным РБК-Украина, в некоторых городах Португалии наблюдаются проблемы с мобильной связью, а также замедление работы интернета, не работают магазины.

В частности, на Мадейре в некоторых заведениях сработали сирены.

Также СМИ пишут о том, что метро двух главных португальских городов, Лиссабона и Порту, остается закрытым и не работает из-за отключения электроэнергии.

Андорра

Европейские СМИ сообщают, что отключения света были зафиксированы также в Андорре и частично во Франции.

По последним данным, сообщения о других сбоях поступали даже из Бельгии.