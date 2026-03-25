Масштабний блекаут на Чернігівщині: через ворожу атаку 150 тисяч споживачів без світла

06:56 25.03.2026 Ср
2 хв
Що відомо на цей час?
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: аварійні роботи після атаки дронів (Getty Images)

Російські окупаційні війська здійснили чергову цілеспрямовану атаку на критичну інфраструктуру України. Цього разу під ударом опинився енергетичний об'єкт у Чернігівському районі.

Так, за офіційною інформацією від АТ "Чернігівобленерго", внаслідок удару постраждав енергетичний об'єкт у Чернігівському районі. В результаті без електроенергії залишилися близько 150 тисяч споживачів.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у місті Чернігів і Чернігівському районі", - йдеться в офіційному повідомленні.

Влучання ворожого снаряда в об'єкт енергетичної системи спричинило миттєвий дефіцит потужності в мережі.

Енергетики вже мобілізували аварійні бригади та готові розпочати ліквідацію наслідків. Проте фахівці зазначають, що швидкість відновлення живлення напряму залежить від воєнної обстановки.

"Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація!" - наголосили в "Чернігівобленерго".

Мешканців регіону закликають зберігати спокій, зарядити павербанки та стежити за офіційними оновленнями щодо графіків можливих тимчасових підключень.

Зазначимо, що повітряна тривога у Чернігівській області тривала приблизно з 4 ранку до 05:40. За цей час регіону загрожували ударні безпілотники російської армії, про що попереджали Повітряні сили.

До речі, це не перша спроба ворога занурити Чернігівщину в пітьму. Область, що межує з країною-агресором, регулярно піддається терористичним обстрілам, спрямованим на руйнування цивільного життя та дестабілізацію енергосистеми України.

Нагадаємо, 22 березня, у Чернігові стався вибух в супермаркеті "АТБ", внаслідок якого поранення отримали чотири людини.

Крім того, вночі 22 березня російські безпілотники атакували сільськогосподарське підприємство у Корюківському районі Чернігівської області.

Війна в УкраїніАтака дронівВідключеня світла