Масштабний апгрейд для Mac: Apple офіційно запустила систему macOS 27

На відміну від мобільних пристроїв, на комп'ютерах Mac оновлена Siri AI має доступ до ширшого робочого контексту.

Вона здатна

аналізувати вміст відкритих вікон,

шукати дані у файловій системі,

допомагати під час опрацювання великих обсягів тексту.

Штучний інтелект, Visual Intelligence та Spotlight

Аналіз вмісту екрана: помічника можна викликати в будь-якій частині робочого столу для підбиття підсумків, аналізу відкритих сторінок або пошуку аналогів товарів.

За допомогою комбінації клавіш Command + Shift + Space можна додати фокусне вікно до контексту ШІ, а поєднання Command + Shift + 6 активує інструмент точного виділення ділянки екрана для миттєвого пошуку або створення контактів.

Поглиблений пошук через Spotlight: пошуковий рядок тепер дозволяє ставити прямі запити до Siri AI, шукати інформацію у мережі, а також фільтрувати дані за категоріями (додатки, файли, дії або буфер обміну).

Система вміє знаходити номери документів чи деталі майбутніх поїздок безпосередньо у листах і файлах.

Редагування тексту: Siri AI інтегровано у текстові поля - помічник може вичитувати, покращувати або повністю переписувати виділені фрагменти тексту безпосередньо у робочих програмах.

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Розумний Safari та візуальні зміни Liquid Glass

Браузер Safari отримав функцію ШІ-відстеження змін на сторінках. Це дозволяє моніторити падіння цін або оновлення політик конфіденційності навіть на сайтах без підтримки RSS.

Також з'явилася автоматичне сортування вкладок за темами та підказки розумних назв під час збереження чи перейменування файлів у Finder.

Візуальна частина macOS 27 Golden Gate отримала оновлені іконки в стилі Liquid Glass із можливістю налаштування прозорості через спеціальний повзунок.

Розробники зробили радіус заокруглення вікон єдиним для всіх додатків, розтягнули бічні панелі від краю до краю та повернули їм кольорові іконки.

Інші оновлення та сумісність

Серед додаткових системних покращень:

оновлений батьківський контроль,

спільні міжплатформні фотоальбоми,

масштабування вікон у режимі iPhone Mirroring,

покращений пошук у пошті,

автоматичні підказки для внесення подій до Календаря.

Оновлення macOS 27 Golden Gate доступне лише для комп'ютерів із процесорами Apple Silicon (моделі MacBook Air та Pro від 2020 року, iMac від 2021 року, Mac mini від 2020 року, Mac Studio, Mac Pro від 2023 року та новий MacBook Neo).

Інсталювати систему можна через меню "Системні параметри" -> "Загальні" -> "Оновлення збірки".