Частину Іспанії накрила повінь: понад 50 жертв, зупинені потяги, скасовані авіарейси

Метеорологічне агентство Іспанії (AEMET) оголосило червоний рівень небезпеки для східної частини Валенсії.

У деяких районах, таких як Туріс і Утьєль, зафіксовано понад 200 мм опадів, що призвело до масових підтоплень.

Національний оператор залізничної інфраструктури ADIF також призупинив рух високошвидкісних поїздів між Мадридом і Валенсією через наслідки шторму на залізничній мережі регіону.

У сусідній Андалусії стихія також завдала значних збитків. Високошвидкісний поїзд із 276 пасажирами зійшов із рейок, однак обійшлося без постраждалих.

У місті Алора, де річка вийшла з берегів, аварійні служби за допомогою вертольотів врятували десятки мешканців, які опинилися в пастці.

Відео: CNN-News18

Сотні людей провели ніч, очікуючи на порятунок: багато хто залишився заблокованим у вантажівках та автомобілях, на дахах магазинів і заправних станцій, на мостах та автострадах, де потоки води паралізували рух.

Рятувальні служби продовжують евакуацію, але десятки людей досі чекають на допомогу.

Ситуація критична, і служби екстреної допомоги Валенсії звернулися за підтримкою до військового підрозділу UME, який спеціалізується на рятувальних операціях під час стихійних лих.

Наукові дослідження підтверджують, що екстремальні погодні умови, зокрема інтенсивні зливи та шторми, стають частішими і руйнівнішими.

Екстрені служби працюють цілодобово, щоб надати допомогу всім, хто її потребує, але дістатися до багатьох районів як і раніше вкрай складно.