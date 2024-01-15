Масштабні навчання НАТО. Британія відправить в Європу 20 тисяч військових

Для навчань НАТО проведе із метою відпрацювання захисту свого східного флангу, Велика Британія відправить у Європу військових, кораблі та літаки.

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Навчання НАТО

Країни НАТО з 12 по 23 червня організовували найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройшли біля кордонів із Росією. В тренуваннях було задіяно близько 220 літаків 23 типів. Це зробило Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у 1949 році.

Також у Румунії в період з 14 по 18 серпня відбулися багатонаціональні навчання НАТО. В тренуваннях було задіяно понад 60 одиниць техніки.