Масштабні навчання НАТО. Британія відправить в Європу 20 тисяч військових

Британія відправить 20 000 військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО в першій половині цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Для навчань НАТО проведе із метою відпрацювання захисту свого східного флангу, Велика Британія відправить у Європу військових, кораблі та літаки.
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Країни НАТО з 12 по 23 червня організовували найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройшли біля кордонів із Росією. В тренуваннях було задіяно близько 220 літаків 23 типів. Це зробило Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у 1949 році.
Також у Румунії в період з 14 по 18 серпня відбулися багатонаціональні навчання НАТО. В тренуваннях було задіяно понад 60 одиниць техніки.
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