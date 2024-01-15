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Масштабные учения НАТО. Великобритания отправит в Европу 20 тысяч военных

Фото: 20 тысяч британских военных отправятся в Европу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Великобритания отправит 20 000 военнослужащих для службы по всей Европе в рамках масштабных учений НАТО в первой половине этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Для учения НАТО проведет с целью отработки защиты своего восточного фланга, Великобритания отправит в Европу военных, корабли и самолеты.

Учения НАТО

Страны НАТО с 12 по 23 июня организовывали крупнейшие авиационные учения Air Defender 2023, прошедшие у границ с Россией. В тренировках было задействовано около 220 самолетов 23 типов. Это сделало Air Defender 2023 крупнейшими учениями по развертыванию ВВС с момента основания НАТО в 1949 году.

Также в Румынии в период с 14 по 18 августа прошли многонациональные учения НАТО. В тренировках было задействовано более 60 единиц техники.

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