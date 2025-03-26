Масштабні лісові пожежі в Південній Кореї: 24 людини загинули та багато поранених

Після смертельної катастрофи, внаслідок якої загинув пілот пожежного гелікоптера, Південна Корея продовжила боротьбу з масштабними лісовими пожежами, які спустошили південний схід країни.

Внаслідок стихії загинули принаймні 24 людини, ще 26 отримали поранення, а також зруйновано понад 17 000 гектарів землі, включаючи стародавній буддійський храм.

Гелікоптер, що зазнав аварії під час гасіння вогню в окрузі Уйсеонг, був однією з кількох причин, що призвели до тимчасового припинення гасіння пожеж. Пілот був єдиною особою на борту та загинув під час виконання завдання.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що пожежі, спричинені сухим повітрям і сильними вітрами, розпочалися на південному сході країни. Серед жертв є чотири державних службовців, які були направлені на допомогу у ліквідацію пожеж.

Одним із найбільших втрат стала руйнація 1300-річного храму Gounsa в Уйсеонзі. Хоча деякі історичні артефакти, зокрема кам’яний Будда, були збережені, значна частина комплексу була знищена вогнем. Тільки дзвін храму залишився майже неушкодженим.

Попри трагедію, пожежні вертольоти відновили роботу, намагаючись загасити полум'я, яке вже охопило значну частину території. Влада мобілізувала понад 10 000 рятувальників для боротьби з вогнем, який також наблизився до об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО- села Хахое в Андоні.

Наразі 68% пожежі в Уйсеонзі вдалося локалізувати, але вогонь все ще залишається загрозою для навколишніх територій. Прогнозується дощ у четвер, що може допомогти в ліквідації стихії.