Масштабные лесные пожары в Южной Корее: 24 человека погибли и много раненых

После смертельной катастрофы, в результате которой погиб пилот пожарного вертолета, Южная Корея продолжила борьбу с масштабными лесными пожарами, которые опустошили юго-восток страны.

В результате стихии погибли по крайней мере 24 человека, еще 26 получили ранения, а также разрушено более 17 000 гектаров земли, включая древний буддийский храм.

Вертолет, потерпевший крушение во время тушения огня в округе Уйсеонг, был одной из нескольких причин, приведших к временному прекращению тушения пожаров. Пилот был единственным человеком на борту и погиб во время выполнения задания.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что пожары, вызванные сухим воздухом и сильными ветрами, начались на юго-востоке страны. Среди жертв есть четыре государственных служащих, которые были направлены на помощь в ликвидацию пожаров.

Одним из самых больших потерь стало разрушение 1300-летнего храма Gounsa в Уйсеонге. Хотя некоторые исторические артефакты, в частности каменный Будда, были сохранены, значительная часть комплекса была уничтожена огнем. Только колокол храма остался почти неповрежденным.

Несмотря на трагедию, пожарные вертолеты возобновили работу, пытаясь потушить пламя, которое уже охватило значительную часть территории. Власти мобилизовали более 10 000 спасателей для борьбы с огнем, который также приблизился к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО- деревни Хахоэ в Андоне.

В настоящее время 68% пожара в Уйсеонге удалось локализовать, но огонь все еще остается угрозой для окружающих территорий. Прогнозируется дождь в четверг, что может помочь в ликвидации стихии.