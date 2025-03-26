Масштабные лесные пожары в Южной Корее: 24 человека погибли и много раненых
Масштабные лесные пожары в Южной Корее привели к гибели по меньшей мере 24 человек и многочисленным разрушениям, включая исторический буддийский храм. Более 10 000 спасателей пытаются локализовать огонь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
После смертельной катастрофы, в результате которой погиб пилот пожарного вертолета, Южная Корея продолжила борьбу с масштабными лесными пожарами, которые опустошили юго-восток страны.
В результате стихии погибли по крайней мере 24 человека, еще 26 получили ранения, а также разрушено более 17 000 гектаров земли, включая древний буддийский храм.
Вертолет, потерпевший крушение во время тушения огня в округе Уйсеонг, был одной из нескольких причин, приведших к временному прекращению тушения пожаров. Пилот был единственным человеком на борту и погиб во время выполнения задания.
Министерство внутренней безопасности сообщило, что пожары, вызванные сухим воздухом и сильными ветрами, начались на юго-востоке страны. Среди жертв есть четыре государственных служащих, которые были направлены на помощь в ликвидацию пожаров.
Смертоносные #wildfires продолжают бушевать на юго-востоке #SouthKorea. Число погибших возросло до 22 человек, включая четырех пожарных. Выгорело более 14 000 гектаров. #пожар pic.twitter.com/72JSgWHeFA- Shanghai Daily (@shanghaidaily) 26 марта 2025 г.
Одним из самых больших потерь стало разрушение 1300-летнего храма Gounsa в Уйсеонге. Хотя некоторые исторические артефакты, в частности каменный Будда, были сохранены, значительная часть комплекса была уничтожена огнем. Только колокол храма остался почти неповрежденным.
Несмотря на трагедию, пожарные вертолеты возобновили работу, пытаясь потушить пламя, которое уже охватило значительную часть территории. Власти мобилизовали более 10 000 спасателей для борьбы с огнем, который также приблизился к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО- деревни Хахоэ в Андоне.
В настоящее время 68% пожара в Уйсеонге удалось локализовать, но огонь все еще остается угрозой для окружающих территорий. Прогнозируется дождь в четверг, что может помочь в ликвидации стихии.
Пожар в Южной Корее
Южная Корея объявила чрезвычайное положение после многочисленных лесных пожаров, вспыхнувших на юге страны. В минувшую пятницу спасатели активно боролись с огнем, который охватил округ Санчхон и другие регионы.
Лесная служба Кореи сообщила, что в Санчхоне, где погибли 4 человека и 6 получили ранения, пожар удалось локализовать на 25% к вечеру субботы. Власти мобилизовали десятки транспортных средств и сотни спасателей для борьбы с огнем, который уничтожил 847 гектаров земли и заставил 260 местных жителей эвакуироваться.