Масштабні лісові пожежі в Канаді: евакуйовано кілька тисяч жителів

На півночі канадської провінції Альберта спалахнула велика лісова пожежа, яка стала причиною евакуації майже 4 тисяч місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

За кілька годин пожежа біля селища Фокс Лейк охопила площу близько 44 квадратних кілометрів. Повідомляється, що рятувальникам не вдається взяти пожежу під контроль через сильний вітер і суху погоду. За даними місцевої влади, близько 3700 жителів уже залишили селище та прилеглі поселення. За даними CBC News, у низці провінцій Канади вже розпочався сезон лісових пожеж, і зараз лише в Альберті зафіксовано 72 вогнища лісових пожеж.