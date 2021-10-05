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Масштабная схема с карточками. В Виннице мошенники крали со счетов по 6 млн гривен ежемесячно

Автор: Мария Кучерявец

В Виннице Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала масштабную схему мошенничества с банковскими карточками. Злоумышленники воровали со счетов украинцев по 6 млн гривен ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, деятельность мошенников длилась более 4 месяцев.

Известно, что винничанин арендовал в центре города офисное помещение и обустроил в нем работу так называемого "call-центра", а для нелегальной деятельности привлек 25 "работников" - безработных местных жителей.

Как сообщили в СБУ, мошенники представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные.

После чего злоумышленники призывали самостоятельно перевести средства на "резервный" счет, а затем выводили деньги в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные.

Правоохранители провели обыски в помещении "call-центра" и обнаружили:

  • почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования,
  • черновые записи с данными банковских платежных карточек и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УКУ продолжаются следственные действия.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины