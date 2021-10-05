Масштабна схема з картками. У Вінниці шахраї крали з рахунків по 6 млн гривень щомісяця

За інформацією правоохоронців, діяльність шахраїв тривала більш як 4 місяці.

Відомо, що вінничанин орендував у центрі міста офісне приміщення і облаштував у ньому роботу так званого "call-центру", а для нелегальної діяльності залучив 25 "працівників" - безробітних місцевих мешканців.

Як повідомили в СБУ, шахраї представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані.

Після чого зловмисники спонукали самостійно переказати кошти на "резервний" рахунок, а потім виводили гроші у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку.

Правоохоронці провели обшуки у приміщенні "call-центру" та виявили:

майже 100 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання,

чорнові записи із даними банківських платіжних карток та документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ тривають слідчі дії.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)