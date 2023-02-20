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Масштабна тривога охопила Україну на тлі можливого візиту Байдена в Київ

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 11:41
Масштабна тривога охопила Україну на тлі можливого візиту Байдена в Київ Фото: масштабна тривога охопила Україну на тлі можливого візиту Байдена в Київ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 20 лютого оголошена масштабна повітряна тривога. Небезпека з повітря є у всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 11:41 мапа повітряних тривог виглядає так:

Масштабна тривога охопила Україну на тлі можливого візиту Байдена в Київ

Як повідомили моніторингові групи, повітряна тривога пов'язана зі зльотом російського МіГ-31К ВПС РФ.

МіГ-31К - носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити, тож через це тривогу оголошено по всіх областях України.

Також зазначається, що МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Тим часом у Києві з візитом перебуває президент США Джо Байден. Американський лідер вже вшанував пам’ять загиблих Героїв України разом із президентом Зеленським на Михайлівській площі під звуки сирени.

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