Масштабная тревога охватила Украину на фоне возможного визита Байдена в Киев

В Украине сегодня, 20 февраля объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность с воздуха есть во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:41, карта воздушных тревог выглядит так:

Как сообщили мониторинговые группы, воздушная тревога связана со взлетом российского МиГ-31К ВВС РФ.

МиГ-31К - носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить, поэтому тревога объявлена по всем областям Украины.

Также отмечается, что МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Тем временем в Киеве с визитом находится президент США Джо Байден. Американский лидер уже почтил память погибших Героев Украины вместе с президентом Зеленским на Михайловской площади под звуки сирены.

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