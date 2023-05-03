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Масштабна пожежа на нафтобазі біля Кримського мосту. Росіяни вигадали причину

Фото: росіяни назвали причину пожежі на нафтобазі в Краснодарському краї (t.me/chp_crimea)
Автор: Марія Кучерявець

Причиною пожежі на нафтобазі у селищі Волна (Краснодарський край) неподалік від Кримського мосту сталася нібито "внаслідок падіння безпілотника". Вогонь продовжують приборкувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

"Резервуар із нафтопродуктами у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю спалахнув через падіння безпілотника. Про це повідомили в екстрених службах", - пишуть прокремлівські видання.

Що сталося

Нагадаємо, що сьогодні вночі повідомили про пожежу в російському порту Тамань (Краснодарський край) поблизу Кримського мосту. Як стало відомо, в селищі Волна спалахнув резервуар із паливом.

Зазначимо, що нафтобаза знаходиться приблизно в 15 км від незаконно збудованого Кримського мосту, який з'єднує Таманський півострів з Керченським.

Очевидці повідомили, що незадовго до пожежі на нафтобазі почули вибух.

Наразі ж пожежі присвоєно найвищий рівень складності. Вогонь охопив площу в 1200 кв. м.

Тим часом окупаційна влада називає займання резервуару "доволі серйозним", для його гасіння залучили п'ять пожежних поїздів.

Нагадаємо, що 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі.

Пізніше в Генштабі уточнили, що нафтобаза, що згоріла, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту Росії.

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