Масштабна пожежа на нафтобазі біля Кримського мосту. Росіяни вигадали причину

Причиною пожежі на нафтобазі у селищі Волна (Краснодарський край) неподалік від Кримського мосту сталася нібито "внаслідок падіння безпілотника". Вогонь продовжують приборкувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
"Резервуар із нафтопродуктами у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю спалахнув через падіння безпілотника. Про це повідомили в екстрених службах", - пишуть прокремлівські видання.
Нагадаємо, що сьогодні вночі повідомили про пожежу в російському порту Тамань (Краснодарський край) поблизу Кримського мосту. Як стало відомо, в селищі Волна спалахнув резервуар із паливом.
Зазначимо, що нафтобаза знаходиться приблизно в 15 км від незаконно збудованого Кримського мосту, який з'єднує Таманський півострів з Керченським.
Очевидці повідомили, що незадовго до пожежі на нафтобазі почули вибух.
Наразі ж пожежі присвоєно найвищий рівень складності. Вогонь охопив площу в 1200 кв. м.
Тим часом окупаційна влада називає займання резервуару "доволі серйозним", для його гасіння залучили п'ять пожежних поїздів.
Нагадаємо, що 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі.
Пізніше в Генштабі уточнили, що нафтобаза, що згоріла, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту Росії.
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