Масштабна повітряна тривога в Україні: що відомо про загрозу, всі деталі

В Україні сьогодні, 1 грудня по всій країні оголошено повітряну тривогу. Небезпека з повітря є у всіх регіонах, окрім окупованого Криму.
Все що відомо про загрозу ракетних ударів та ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.
15:08. Зліт третього винищувача в Білорусі.
"5:03 Мачулищі. Зліт 3-го МіГ-31К ВКС РФ із рег. номером RF-92333", - повідомляє моніторингова група.
Оновлено 14:42. Два літаки відлітають з Білорусі в РФ.
Як пише "Беларускі Гаюн", два МіГ-31К, які були підняті в РБ, через що в Україні дали тривогу, відлітають з Білорусі в Нижегородську область Росії. Там знаходиться філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ.
14:30. Відомо про підняття російськими силами винищувачів в Білорусі.
"Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ м бортовим номером RF-92462", - повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначимо, що МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.
Карта повітряних тривог станом на 14:30.
Нагадаємо, раніше влада попереджала, що цей тиждень може видатися для України складним. Зокрема, президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни можуть влаштувати нові теракти проти об'єктів української енергетики.
Додамо, сьогодні в Міноборони зазначили, стратегічні цілі Кремля щодо України залишаються незмінними та попередили про загрозу ракетних атак, оскільки РФ зосередилася на знищенні української енергетики.
Своєю чергою в РНБО закликали українців "не жити постійно в очікуванні якихось неприємностей", бо ж влада неодмінно попередить у разі небезпеки.
Разом з тим, за даними української розвідки, Росія веде збір та аналіз розвідданих для потенційного удару. Ворог аналізує вже вражені цілі, необхідність завдання повторного ракетного удару по "старих" і "нових" цілях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.