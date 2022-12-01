"Стратегічні цілі Кремля незмінні". Міноборони зробило заяву щодо ракетних ударів

Стратегічні цілі Кремля щодо України залишаються незмінними. Росіяни зосередилися на знищенні української енергетики, а тому далі битимуть ракетами по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганну Маляр під час брифінгу.

"Стратегічні цілі Кремля щодо України залишилася незмінними. Москва зосередилася на знищенні енергетичної системи шляхом завдання масованих ударів по інфраструктурних об'єктах", - заявила Маляр.

За її словами, з метою дестабілізації обстановки в Україні ворог продовжуватиме завдавати ракетні удари.

Вона підкреслила, найбільша активність ворога зараз на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Тож і з великою ймовірністю окупанти вестимуть наступальні напрямки на Донецькому напрямку.

Маляр також розповіла, що наразі Росія здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність частин та підрозділів, а також продовжує формування нових зʼєднань і частин із залученням мобілізованого особового складу для їх подальшого перекидання в Україну.

Нагадаємо, раніше влада попереджала про важкий тиждень, адже росіяни можуть готуватися завдати чергового масованого удару по Україні, щоб ще більше нашкодити енергосистемі.

Додамо, в українській розвідці пояснюють, чому ж ворог поки "не квапиться", зараз РФ розвідує цілі та готує свої ракети до застосування.

Тим часом в ОК "Південь" попереджають, Росія може тиснути на Україну повідомленнями про "вирішальну ракетну атаку", аби залякати населення.

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