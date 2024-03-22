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Масштабна атака на енергетику. По Україні перебої зі світлом, знеструмлено лінію до ЗАЕС

Фото: росіяни масштабно обстрілюють енергосистему України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація вчинилау масштабну атаку на енергетичну систему України за останній час. Зафіксовані влучання в об'єкти генерації і системи розподілу в різних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра енергетики України Германа Галущенка.

За його словами, зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мето є не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.

"На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Орім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС", - зазначив він.

Галущенко додав, що в частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Атака на Україну 22 березня

В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакують Україну ракетами.

Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили по пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 з регіону Каспійського моря. Також повідомлялося про зліт бомбардувальників Ту-22М3 і МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка" у Нижньогородській області.

Згодом вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

У Харкові та Дніпрі після обстрілів зникла електроенергія.

У Хмельницькій області прогриміли вибухи, у низці населених пунктів зникла електроенергія.

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енергетикиВійна Росії проти України