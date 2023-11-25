Масштабна атака дронів на Київ: що відомо на даний момент

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські війська запускали дрони-камікадзе у напрямку Києва з двох напрямків – південного та північного. З 5 години ранку на Київщині та столиці повідомляється про роботу сил ППО.

Як повідомили у КМВА, силами протиповітряної оборони у Києві було вражено понад 40 "Шахедів".

Повідомляється про постраждалих

Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих у Солом'янському районі Києва. Також медиків викликали до Подільського району столиці.

Пізніше стало відомо, що у п'ятиповерхівці у Солом'янському районі сталася руйнація на другому поверсі. Заблоковано дві жінки.

"Також у Солом'янському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці", - повідомив Віталій Кличко.

Пожежі у кількох районах

За даними КМВА та повідомленнями мера столиці, у кількох районах міста виникли пожежі та задимлення.

Солом'янський район

Так, унаслідок падіння уламків безпілотника у Солом'янському районі Києва стався спалах на території дитячого садка.

Також у Солом'янському районі у деяких будинках зафіксовано пошкодження вікон у квартирах. Крім того, стався спалах у нежитловому приміщенні на площі 100 кв. м.

Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Обидва мають гостру реакцію на стрес. Їм надали допомогу на місці.

Дніпровський район

За словами Віталія Кличка, у Дніпровському районі уламок дрону впав на сходову клітку верхнього поверху, виникло задимлення. На місце йдуть пожежники.

Голосіївський район

У Голосіївському районі уламок дрону впав на 4-поверховий будинок. Також повідомлялося, що падіння уламків зафіксовано у зеленій зоні.

Печерський район

Зафіксовані уламки на незабудованій території. Попередньо, без наслідків.

Рекордна кількість БпЛА

Як відзначили в Повітряних силах, ворог випустив по території України рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Основним напрямком був Київ.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, над столицею протиповітряна оборона знищила більше 40 повітряних цілей.

Проблеми зі світлом

Внаслідок атаки дронів в Києві без світла залишились:

77 житлових будинків;

120 установ.

"Тривають роботи з відновлення.Інформація оновлюється і уточнюється", - пише КМВА.

Нічна атака на Київ 25 листопада

Вночі 25 листопада у Києві було оголошено повітряну тривогу. КМВА попередила про атаку дронів та попросила не ігнорувати повітряну тривогу.

Ближче до ранку мешканці деяких районів Києва почули вибухи. Місцева влада повідомила про роботу ППО. У Повітряних силах попередили про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що "йдуть" кілька груп дронів на столицю.