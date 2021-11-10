"Масштабируем бизнес": ПУМБ согласовал условия по покупке "Идея Банка"

Стороны планируют завершить сделку до конца 1 квартала 2022 г., после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

Как отметил глава правления ПУМБ Сергей Черненко, покупка актива поспособствует более активному развитию розничного бизнеса, а также корпоративного бизнеса в малом и микро-сегменте.

"Наша цель - синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это надежность ПУМБ, подтвержденная результатами стресс-тестирования НБУ, качество сервиса и экспертиза в работе с высокодоходными сегментами рынка. С другой стороны, высокий уровень компетенции Идея Банк в розничном кредитовании, сформированная ресурсная база, опыт разработки собственной цифровой платформы О.Банк", - прокомментировал Черненко.

По его словам, после завершения сделки АО "Идея Банк" войдет в состав Банковской группы ПАО "ПУМБ" как отдельная юридическая структура и продолжит обслуживать клиентов под брендом "Идея Банк" в обычном режиме. Процесс интеграции банков продлится 3-5 лет.

Напомним, Первый украинский международный банк (ПУМБ) - крупнейший украинский универсальный банк с частным капиталом.

Деятельность банка сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Он обслуживает свыше 1,6 млн частных и 83 тыс. корпоративных клиентов.

Главный акционер банка - ООО "СКМ Финанс" (92,24% акционерного капитала), входит в инвестиционную группу компаний SCM. SCM полностью принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

Единственным акционером "Идея Банка" является финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5,6 млрд грн) "Идея Банк" занимает (16) место среди 71 действующих банков.

Банк обслуживает более 400 тыс. частных клиентов.