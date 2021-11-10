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"Масштабуємо бізнес": ПУМБ погодив умови купівлі "Ідея Банку"

Автор: Артем Горовенко

ПУМБ погодив умови придбання 100% акцій АТ "Ідея Банк" з польською фінансовою групою Getin Holding S. A - власником активу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банка.

Сторони планують завершити операцію до кінця 1 кварталу 2022 р., після отримання необхідних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету.

Як зазначив голова правління ПУМБ Сергій Черненко, покупка активу посприяє більш активному розвитку роздрібного бізнесу, а також корпоративного бізнесу в малому і мікро-сегменті.

"Наша мета - синергія найбільш сильних сторін двох банків. З одного боку, це надійність ПУМБ, підтверджена результатами стрес-тестування НБУ, якість сервісу та експертиза в роботі з високоприбутковими сегментами ринку. З іншого боку, високий рівень компетенції Ідея Банк у роздрібному кредитуванні, сформована ресурсна база, досвід розробки власної цифрової платформи о. Банк", - прокоментував Черненко.

За його словами, після завершення операції АТ "Ідея Банк" увійде до складу банківської групи ПАТ "ПУМБ" як окрема юридична структура і продовжить обслуговувати клієнтів під брендом "Ідея Банк" у звичайному режимі. Процес інтеграції банків триватиме 3-5 років.

Нагадаємо, Перший Український Міжнародний банк (ПУМБ) - найбільший український універсальний банк з приватним капіталом.

Діяльність банку зосереджена на комерційних, роздрібних та інвестиційно-банківських операціях. Він обслуговує понад 1,6 млн приватних і 83 тис.корпоративних клієнтів.

Головний акціонер банку - ТОВ "СКМ Фінанс" (92,24% акціонерного капіталу), входить в інвестиційну групу компаній SCM. SCM повністю належать бізнесменові Рінату Ахметову.

Єдиним акціонером "Ідея Банку" є фінансова група Getin Holding S. A.(Польща). Згідно з даними Нацбанку України, на 1 вересня 2021 року за розміром загальних активів (5,6 млрд грн) "Ідея Банк" займає (16) місце серед 71 діючих банків.

Банк обслуговує понад 400 тис. приватних клієнтів.

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ПУМБбанки