Масової депортації росіян із Криму не буде. На них чекає індивідуальні видворення, - Ташева

За її словами, індивідуальні депортації загрожують громадянам РФ, які незаконно приїхали після 2014-го року на територію України.

"Тому що всіх українських громадян у Криму, які стали жертвами примусової паспортизації, ми визнаємо громадянами України згідно з нашим законодавством. Це дуже важливо зазначити, бо російська пропаганда поширює відверту брехню, мовляв, із Криму будуть видворяти кримчан", - заявила Ташева.

Вона додала, що до тих, хто нелегально в'їхав на територію Криму буде застосовуватися процедура примусового видворення.

"Наголошую, що півострів мають залишити лише російські громадяни, які порушили умови в'їзду. Це абсолютно нормальна практика, яка існує в будь-якій державі. Якщо хтось нелегально перетнув кордон, застосовується процедура примусового видворення. В українському законодавстві це передбачено", - підкреслила Ташева.

Вона додала, що росіяни - співучасники злочину з окупації українського півострова.

"Усі російські громадяни, фактично, є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад. Вони – співучасники злочину.І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до звільнення території. Міжнародне право не передбачає колективного видворення – колективна депортація заборонена. Тож стосовно них будуть застосовані індивідуальні рішення", - додала представниця Зеленського.

Водночас вона додала, що росіяни зможуть подати запити на проживання в Криму вже після того, як покинуть півострів.

"Передбачається, що після залишення території нашої держави вони матимуть можливість подати запит на проживання до українських міграційних органів. Очевидно, будуть певні категорії, які зможуть отримати посвідки на проживання на території України", - заявила Ташева.

Зокрема, ТПНП стосуватиметься представників корінного народу, які є репатріантами.

"Це тисячі людей, які у 2014-му році розпочали процедуру отримання українського громадянства і не встигли цього зробити. Також це, наприклад, може стосуватися адвокатів політв'язнів, рідних незаконно ув’язнених, ще обмеженої категорії людей, які допомагали та підтримували весь час Україну", - додала вона.

За словами Ташевої, дуже складним питанням будуть змішані шлюби.

"Російських громадян чи громадянок, які приїхали на півострів та уклали шлюби, ми однозначно маємо видворити, щоб потім вони, якщо забажають, просили дозволу на проживання. А от що робити із народженими в таких шлюбах дітьми?Дуже багато складних питань, які ми маємо вирішити та законодавчо закріпити. Як країна, яка прямує до ЄС, ми маємо обережно шукати на них відповіді", - наголосила вона.