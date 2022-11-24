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Масового завезення росіянами хімічної зброї до України немає, - Генштаб

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Київ, Четвер 24 листопада 2022 15:44
Масового завезення росіянами хімічної зброї до України немає, - Генштаб Фото: Українські військові забезпечені засобами хімічного захисту (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська воєнна розвідка спростувала інформацію про масове підвезення армією РФ на окуповані території боєприпасів із отруйними речовинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов не підтвердив чутки про завезення росіянами хімзброї в зону бойових дій. Водночас підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту окупантів перебувають на захоплених територіях.

"Однозначно у них хімічна зброя є, у них підрозділи РХБ захисту на території України, які можуть застосовувати хімічну зброю, є. Але розвідка на даний час не підтверджує те, що росіяни масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами. Може бути точкове застосування хімічної зброї, наприклад, зброї дратівливої дії, що діє на органи зору, на дихання", – пояснив бригадний генерал.

За словами Громова, росіяни вже намагалися застосувати отруйні речовини на фронті, зокрема на Донеччині. Українські захисники натомість забезпечені засобами захисту органів дихання і шкіри.

Напередодні Politico з посиланням на чиновників адміністрації президента США Байдена розповсюдило інформацію про ризик застосування Росією хімічної зброї в Україні. У Білому домі занепокоєні, що армія РФ піде на такий відчайдушний крок у разі нових провалів на фронті.

До слова, раніше британська розвідка опублікувала актуальну мапу бойових дій в Україні.

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