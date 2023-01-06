Масовка для Путіна: кого диктатор зібрав біля себе для привітання на Новий рік

Російський диктатор Володимир Путін для цьогорічного новорічного привітання зібрав собі тло нібито російських військових. ЗМІ пізнали в персонажах окупантів, найманців, а також невідомих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на evocation.info.

Як зазначили журналісти, у мережі поширилися низка варіантів про те, кого ж Путін зібрав у себе за спиною під час привітання, але реальність виявилася куди більш прозаїчною.

Так, 31 грудня глава Кремля відвідав штаб Південного військового округу (ЮВО) та вручив нагороди російським військовим за їх злочини проти українського народу.

ЗМІ звертають увагу на те, що вся масовка зібрана не з випадкових людей. Всі вони пройшли жорсткий карантин і здали всі необхідні аналізи.

"До речі, кумедно що фон для Путіна, зважаючи на все, ретельно підбирали сценаристи, адже далеко не всі з нагороджених потрапили в кадр", - зазначають в ЗМІ

Зокрема, лише з 24 людей, які були статистами у привітанні, виділили квоту всього для чотирьох "нацменів", хоча ордени та медалі отримали значно більше "неросійських військових".

Як встановили журналісти, більшість із масовки змінили імена в соцмережах, закрили профілі або зовсім їх видалили.

Фото: ЗМІ встановили, кого Путін зібрав бдля масовки на привітання на Новий рік (evocation.info)

Втім, найбільш обговорюваним персонажем стала білявка, у мережі писали, що вона часто з'являється у кадрі під час поїздок диктатора під виглядом то продавчині морозива, то рибалки, то паломниці, а то й взагалі депутата-єдинороса.

Однак в ЗМІ встановили, що на фото реальна особа - Анна Сидоренко, яка очолює медичну службу 71-го мотострілецького полку (в/ч 16544, ст. Каліновська, Чеченська республіка). Здобула орден мужності за участь в так званій "СВО".

Серед інших виділяють і учасників війни. У списку є й ті, хто вступив до лав окупантів з лютого, але також присутні й військові, які підтримали агресію Путіна ще з 2014 року.

Видання звертає увагу, що декілька персонажів із масовки максимально не публічні, інформації в інтернеті про них немає. Серед них: підполковник Моргунов Роман Анатолійович, майор Савон Олександр Віталійович, молодший сержант Слєпнєв Іван Борисович, підполковник Уваров Максим Вікторович та рядовий Пірбудагов Казим Абдулбасирович.

Втім, всі вони також були нагороджені Путіним за незрозумілі заслуги.