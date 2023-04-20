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Масові звільнення в Meta: компанія скоротила інженерів та технічні команди

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Четвер 20 квітня 2023 05:49
Масові звільнення в Meta: компанія скоротила інженерів та технічні команди Фото: компанія Meta провела чергове скорочення працівників (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компанія Meta 19 квітня здійснила чергове скорочення робочих місць, яке торкнулося інженерів і технічних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Meta стала першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень, які, за її словами, відбуватимуться трьома основними етапами протягом кількох місяців і торкнуться 10 тисяч співробітників.

Скорочення викликали розчарування співробітників. Звільнення були темою найпопулярніших запитань, опублікованих на внутрішньому форумі компанії.

Марк Цукерберг закликав співробітників працювати з більшою інтенсивністю, щоб відповідати бізнес-завданням материнської компанії Facebook і Instagram.

Раніше ми повідомляли, компанія Meta планує скоротити ще 10 000 співробітників до кінця цього року.

Нагадаємо, у Кенії суддя заблокував звільнення працівників компанії Meta. Він не дозволив розривати контракти з до винесення рішення щодо законності їхнього звільнення.

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