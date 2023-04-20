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Массовые увольнения в Meta: компания сократила инженеров и технические команды

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Четверг 20 апреля 2023 05:49
Массовые увольнения в Meta: компания сократила инженеров и технические команды Фото: компания Meta провела очередное сокращение работников (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компания Meta 19 апреля осуществила очередное сокращение рабочих мест, затронувшее инженеров и технические команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Meta стала первой крупной технологической компанией, объявившей о втором раунде массовых увольнений, которые, по ее словам, будут проходить тремя основными этапами в течение нескольких месяцев и затронут 10 тысяч сотрудников.

Сокращения вызвали разочарование сотрудников. Увольнения были темой самых популярных вопросов, опубликованных на внутреннем форуме компании.

Марк Цукерберг призвал сотрудников работать с большей интенсивностью, чтобы отвечать бизнес-заданиям материнской компании Facebook и Instagram.

Ранее мы сообщали, компания Meta планирует сократить еще 10 000 сотрудников до конца этого года.

Напомним, в Кении судья заблокировал увольнение работников компании Meta. Он не разрешил разрывать контракты до вынесения решения о законности их увольнения.

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