Массовые увольнения в Meta: компания сократила инженеров и технические команды
Компания Meta 19 апреля осуществила очередное сокращение рабочих мест, затронувшее инженеров и технические команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Meta стала первой крупной технологической компанией, объявившей о втором раунде массовых увольнений, которые, по ее словам, будут проходить тремя основными этапами в течение нескольких месяцев и затронут 10 тысяч сотрудников.
Сокращения вызвали разочарование сотрудников. Увольнения были темой самых популярных вопросов, опубликованных на внутреннем форуме компании.
Марк Цукерберг призвал сотрудников работать с большей интенсивностью, чтобы отвечать бизнес-заданиям материнской компании Facebook и Instagram.
Ранее мы сообщали, компания Meta планирует сократить еще 10 000 сотрудников до конца этого года.
Напомним, в Кении судья заблокировал увольнение работников компании Meta. Он не разрешил разрывать контракты до вынесения решения о законности их увольнения.
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