Масові протести в Ізраїлі: поліція застосувала водомети проти демонстрантів

Під час перегляду законопроєкту про скасування повноважень Верховного суду Ізраїлю відбувалися масові акції протесту. Поліція застосувала водомети, щоб розчистити головну трасу. Також, 71 людину заарештували.

Загальнонаціональні акції протесту в Ізраїлі розпочалися на початку року, коли уряд на чолі з Біньяміном Нетаньяху оголосилв про план змін у судовій системі. Пакет реформ скасовує деякі повноваження Верховного суду та включає в себе передачу більшості суддівських призначень під контроль влади.

Ці реформи поляризували країну, викликавши місяці масових демонстрацій. Проти неї виходять на протести сотні тисяч людей по всій країні.