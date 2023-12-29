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Масований удар по Україні: в поліції уточнили дані про загиблих і поранених

Фото: співробітники ДСНС на місцях "прильотів" через російський обстріл 29 грудня (Pavlo Petrov / t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Володимир Костирін

За оновленими даними в Україні через сьогоднішні російські ракетні та дронові удари по різних містах кількість загиблих склала тридцять людей. Співробітники ДСНС змогли врятувати понад п'ятдесят громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"53 людини сьогодні врятували наші титани з ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів", - розповів чиновник у своїй публікації в Telegram о пів на восьму вечора.

Глава МВС зазначив, що наразі вже відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару російських терористів по території України. 

Міністр також подякував усім, хто сьогодні "рятував, допомагав, піклувався, хто робив неможливе заради порятунку інших".

 

Рятувальники ДСНС на місцях "прильотів" через російський удар 29 грудня (фото: Pavlo Petrov / t.me/Klymenko_MVS)

Масований російський удар по Україні

Нагадаємо, з цієї ночі, 29 грудня, російські окупанти завдавали по Україні ракетних та дронових ударів. Загалом терористи випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 27 "Шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Внаслідок масштабної атаки "прильоти" були зафіксовані у Києві та області, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Конотопі, Одесі та не тільки. Почалися пожежі у будинках, зокрема багатоповерхівках. 

Детальніше про повітряну атаку росіян, яку назвали наймасованішою, та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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