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Масований удар РФ: Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Головною темою має стати масований удар росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

"Україна разом з трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, що призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", - зазначив глава МЗС.

Удар росіян

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, російські окупанти завдали наймасованішого удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення.

В українському повітряному просторі фіксували 158 повітряних цілей - дрони та ракети.

Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Внаслідок атак у низці регіонів є загиблі та поранені серед мирних жителів. Зокрема, у Києві сьогодні, 29 грудня, через удар загинули дев'ятеро людей.

Більш детально про наслідки удару російських терористів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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