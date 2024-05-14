Масований удар по Харкову: що відомо на зараз та фото наслідків

Наслідки удару

Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, росіяни завдали ударів по житлових районах Харкова ракетами та авіаційними бомбами.

Влучання авіаційним боєприпасом було по 20-поверхівці, вона пошкоджена. Також почалися пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 квадратних метрів та займання трави.

Згідно з останніми даними прокуратури, внаслідок атаки постраждали 20 мирних жителів. Серед них шестеро чоловіків, 11 жінок та троє дітей - дві дівчини 12 та 8 років, а також 12-річний хлопчик.

Також пошкоджено щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, магазин.

За попередньою інформацією, росіяни використовували для атаки УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Фото наслідків

Фото російської атаки показали голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Фото: наслідки удару по Харкову

Також наслідки можна побачити на фото від Харківської обласної прокуратури та місцевих ЗМІ.

Фото: внаслідок удару по Харкову пошкоджено багатоповерхівку