Массированный удар по Харькову: что известно на сейчас и фото последствий

Последствия удара

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, россияне нанесли удары по жилым районам Харькова ракетами и авиационными бомбами.

Попадание авиационным боеприпасом было по жилой 20-этажке, она повреждена. Также начались пожары в гаражном кооперативе на площади 80 квадратных метров и возгорание травы.

Согласно последним данным прокуратуры, в результате атаки пострадали 20 мирных жителей. Среди них шестеро мужчин, 11 женщин и трое детей - две девушки 12 и 8 лет, а также 12-летний мальчик.

Также повреждены по меньшей мере 20 жилых и нежилых зданий, среди которых торговый центр, учебное заведение, магазин.

По предварительной информации, россияне использовали для атаки УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

Обновлено 21:00

В результате российской атаки на Харьков пострадал 21 человек - семь мужчин, 11 женщин и три ребенка.

Фото последствий

Фото российской атаки показали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Фото: последствия удара по Харькову

Также последствия можно увидеть на фото от Харьковской областной прокуратуры и местных СМИ.

Фото: в результате удара по Харькову повреждена многоэтажка