Масований удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 97

Масована атака на Харків

Російські війська 30 серпня масовано атакували Харків. Окупанти вдарили відразу по кількох районах.

"Прильоти" фіксувалися одразу у п'яти локаціях міста. Зокрема, загарбники влучили у багатоповерхівку в Індустріальному районі, почалася пожежа, загинула неповнолітня.

Пізніше кількість жертв і постраждалих стала зростати. Якогось моменту кількість загиблих зросла до 6 людей, а постраждали більше 50. За даними на 22:35 в МВС повідомляли про 7 загиблих у Харкові після атаки РФ. Також 77 людей постраждали.

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