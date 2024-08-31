RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Массированный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 97

Фото: в Харькове 97 пострадавших из-за массированной атаки РФ 30 августа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

На утро 31 августа уже известно о 97 пострадавших из-за массированного обстрела Харькова 30 августа. Еще 7 людей погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них - 22 несовершеннолетних", - рассказал он.

Массированная атака на Харьков

Российские войска 30 августа массировано атаковали Харьков. Оккупанты ударили сразу по нескольким районам.

"Прилеты" фиксировались сразу в пяти локациях города. В частности, захватчики попали в многоэтажку в Индустриальном районе, начался пожар, погибла несовершеннолетняя.

Позже число жертв и пострадавших стало расти. В какой-то момент число погибших возросло до 6 людей, а пострадали больше 50. По данным на 22:35 в МВД сообщали про 7 погибших в Харькове после атаки РФ. Также 77 людей пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине