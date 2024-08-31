Массированный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 97

Массированная атака на Харьков

Российские войска 30 августа массировано атаковали Харьков. Оккупанты ударили сразу по нескольким районам.

"Прилеты" фиксировались сразу в пяти локациях города. В частности, захватчики попали в многоэтажку в Индустриальном районе, начался пожар, погибла несовершеннолетняя.

Позже число жертв и пострадавших стало расти. В какой-то момент число погибших возросло до 6 людей, а пострадали больше 50. По данным на 22:35 в МВД сообщали про 7 погибших в Харькове после атаки РФ. Также 77 людей пострадали.

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