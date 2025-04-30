Масований удар дронами по Харкову: вже 47 постраждалих

Нічна атака дронів РФ

В ніч на 30 квітня російській окупанти атакували Україну дронами. Безпілотники запустили ще 29 квітня, станом на 10:40 30 квітня ворожі дрони ще збивають.

Вночі під ударом ворога був Харків та Дніпро. Раніше рятувальники показали наслідки ударів по Харкову.

У Дніпрі внаслідок масованої дронової атаки фіксували кілька пожеж. Відомо про одного загиблого.

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