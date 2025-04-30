Массированный удар дронами по Харькову: уже 47 пострадавших

Ночная атака дронов РФ

В ночь на 30 апреля российской оккупанты атаковали Украину дронами. Беспилотники запустили еще 29 апреля, по состоянию на 10:40 30 апреля вражеские дроны еще сбивают.

Ночью под ударом врага был Харьков и Днепр. Ранее спасатели показали последствия ударов по Харькову.

В Днепре в результате массированной дроновой атаки фиксировали несколько пожаров. Известно об одном погибшем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.