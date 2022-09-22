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Масований ракетний обстріл Миколаєва: Кім повідомив подробиці

Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська завдали по Миколаєву масованого ракетного удару ракетами С-300. Внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки, газопровід, водогін та адмінбудівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Вночі, 22 вересня, близько 00:15 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо зенітно-ракетними системами С-300. Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі", - написав Кім.

За його словами, також о 01:21 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа на складі. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше про нічний масований обстріл повідомляв мер Миколаєва Олександр Сеєнкевич, який інформував, що під удар потрапили різні райони міста.

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Миколаївракетный удар