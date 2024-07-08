Масований обстріл України: фонд Ахметова готовий надати допомогу постраждалим

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу постраждалим унаслідок атаки. Йдеться про:

лікування;

реабілітацію;

психологічну допомогу.

Фонд надає допомогу людям з усієї країни, які зазнали поранень та травм внаслідок російських обстрілів.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер фонду, або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9 до 18).

З 2014 року фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.