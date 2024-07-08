Массированный обстрел Украины: фонд Ахметова готов оказать помощь пострадавшим

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате атаки. Речь идет о:

лечение;

реабилитацию;

психологическую помощь

Фонд оказывает помощь людям со всей страны, которые получили ранения и травмы в результате российских обстрелов.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).

С 2014 года фонд оказал помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.