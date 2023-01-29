Масований обстріл Херсона: з'явилися фото наслідків

Російські окупанти сьогодні здійснили масований обстріл Херсона, внаслідок якого виникло п'ять пожеж. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram .

У відомстві повідомили, що рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу.

"Після ворожого прильоту в одному з мікрорайонів міста спалахнув автомобіль. Пожежники швидко ліквідували пожежу. Також ворожий снаряд прилетів до приміщення однієї з лікарень міста без подальшого займання. Постраждали дві людини", - йдеться у повідомленні.

Ще один снаряд потрапив на перший поверх будівлі. Внаслідок чого загинула одна людина. Одного постраждалого рятувальники допомогли транспортувати до карети швидкої допомоги.

Фото: внаслідок масованого обстрілу Херсона є загиблі та постраждалі (t.me/dsns_telegram)

Після обіду сталася пожежа у кабінеті на другому поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі. Його ліквідовано на площі 20 кв.м.

Також херсонські рятувальники прибрали тролейбусні дроти, які обірвалися внаслідок обстрілу та перешкоджали руху транспорту.

Увечері російський снаряд потрапив до приватного житлового будинку. Рятувальники провели аварійне відчинення дверей для евакуації двох постраждалих.

Нагадаємо, 29 січня Херсон перебував під масованим ударом ворожої артилерії , внаслідок чого постраждали багато людей.

Внаслідок артилерійського обстрілу в житлових кварталах Херсона 29 січня загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення .

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