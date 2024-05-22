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Массированные ракетные обстрелы замедлили рост ВВП Украины, - Минэкономики

Украина, Среда 22 мая 2024 09:50
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Массированные ракетные обстрелы замедлили рост ВВП Украины, - Минэкономики Фото: экономика Украины в апреле 2024 года выросла на 4,3% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики оценивает рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в апреле 2024 года на уровне 4,3%, что несколько меньше, чем в марте (4,6%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В итоге, за январь-апрель 2024 года рост оценивается на уровне 4,4% [±1%] по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, говорится в сообщении.

"В апреле 2024 года продолжается тенденция возобновляемого роста экономики, поддержанная рекордными объемами экспорта товаров, увеличением спроса на строительные услуги в условиях бюджетного финансирования на восстановление инфраструктуры, продолжением улучшения деловых настроений и оживлением потребительской активности", - сказала первый вице-премьер -министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, стабильная работа морского коридора стимулировала перевозку железнодорожным транспортом, производство металлургической продукции, а также добычу металлических руд.

"Вместе с тем высокие риски безопасности, очередное повреждение энергетических объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров и дальше негативно давили на ВВП", - добавила Свириденко.

Как отметили в пресс-службе, после очередных атак на энергосистему Украины и значительных повреждений и разрушений ТЭС и ГЭС временно потеряна часть генерационных объектов.

"Проблемы с электрогенерацией могут оказать потенциально негативное влияние на работу промышленности, особенно крупнейших потребителей электроэнергии, которым из-за технологических особенностей производственных процессов почти невозможно переориентироваться на альтернативные источники поставок электроэнергии", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле НБУ ухудшил прогноз роста экономики до 3,0% в 2024 году из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Международные финансовые организации прогнозируют рост экономики Украины в 2024 году на уровне около 3%. Такие прогнозы дают МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и Еврокомиссия.

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Министерство экономики ВВП
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