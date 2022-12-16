Масовані обстріли можуть бути "передвісником" російського наступу, - британський генерал

Росія застосовує масовані обстріли для спроби нанесення удару по цивільному моральному духу. Таким чином ворог ймовірно готується до повторної спроби наступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами колишнього заступника головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО Річарда Ширреффа, останні російські обстріли були продовження масованих ударів, які відбулись в жовтні.

"Це формування поля бою, як би його описали військові. Розм'якшення міст і населених пунктів, нанесення удару по цивільному моральному духу. Це дуже схоже на продовження того, що відбувається приблизно з жовтня", - заявив генерал.

Як відзначив Ширрефф, з огляду на розвідувальні дані й брифінги, масовані удари можуть бути частиною підготовки до повторного російського наступу. Він додав, що росіяни "зачищають" лінії фронту та мобілізують значну кількість цивільних протягом останніх тижнів.

"В результаті відходу з Херсона вони змогли посилити інші ділянки своєї лінії, і росіяни мають тут форму", - додав генерал.