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Ракетний удар по Дніпропетровській області: на місці влучання масштабна пожежа

Фото: ракетний удар росіян по Дніпропетровській області: виникла пожежа (telegram/dnipropetrovskaODA)
Автор: Максим Шушко

Російська армія, сьогодні вночі, 28 квітня, ракетами атакувала Дніпропетровську область. Виникла масштабна пожежа

Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.

"Внаслідок ракетного удару російських військових по Дніпропетровській області виникла масштабна пожежа, полум'я охопило 400 квадратних метрів. Станом на цю хвилину його вдалося локалізувати, зазначив Лисак.

Також окупанти здійснили артилерійський обстріл Червоногригорівської громади Нікопольського району, наслідки уточнюються.

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинули молода жінка та трирічна дитина.

Через ракетний удар росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло троє людей. Рятувальна операція триває.

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