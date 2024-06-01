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Масована атака РФ по Україні: військові показали, як збивали ворожі цілі (відео)

Україна, Субота 01 червня 2024 11:59
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Масована атака РФ по Україні: військові показали, як збивали ворожі цілі (відео) Фото: ЗСУ показали, як збивали цілі РФ 1 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали, як збивали російські дрони та ракети під час масованої атаки РФ по Україні в ніч проти 1 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, ДПСУ.

"Під час нічної масованої атаки ракетами та дронами підрозділи ППО Сухопутних військ знищили щонайменше 15 БпЛА типу "Shahed 131/136", - розповів Павлюк.

За його словами, на відео - фрагменти бойової роботи 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника.

"На рахунку воїнів цього полку 7 уражених цілей від початку доби", - додав Павлюк.

Прикордонники також показали кадри збиття російського дрона над морем в Одеській області.

"Захисники неба у складі мобільної вогневої групи прикордонників Одеського загону поцілили у ворожий БпЛА, який був запущений з кримського мису Чауда", - йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, воїни влучно відпрацювали і вже за кілька хвилин від щільного вогню уражений дрон розлетівся на друзки та впав у море.

Обстріл РФ по Україні 1 червня

Російські війська вшосте масово обстріляли Україну, атакувавши енергооб'єкти в п'яти областях. Росія запустила 100 цілей - дронів і ракет.

Під ударом опинилася енергетика у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. ППО збила понад 80 цілей. Президент

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на масштабну атаку по Україні, закликавши партнерів дати Україні додаткові Patriot та розширити постачання F-16.

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