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Масована атака по Києву: ППО збила 12 ракет та два безпілотники

Фото: ППО збила 12 ракет та два безпілотники під час атаки на Київ 16 червня (wikipedia)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки по Києву сили ППО збили 12 ракет - 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів". Також ППО "приземлила" два БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Близько 10 години атакували ракетами різних типів. За попередніми даними маємо зараз успішне збиття 6 ракет "Калібр" з Чорного моря з кораблів запускались, а також 6 ракет Х-47 "Кинджал". Знову аеробалістичні ракети атакували передусім столицю", - розповів він.

За словами Ігната, країнам Африки дуже бракує правдивої інформації.

"Російська пропаганда добре засіла в інформпросторі саме цього континенту. Я думаю, що на власні очі переконаються, як це відбувається", - додав він.

Крім того, за даними Повітряних сил були збиті і два розвідувальних БПЛА.

Чи є жертви та руйнування

За даними КМВА, Росія здійснила масовану комбіновану повітряну атаку по Києву, застосувавши одночасно балістичні, крилаті ракети та БПЛА.

"Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються", - йдеться в повідомленні.

При цьому, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею.

"У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає", - додав він.

Можлива повторна атака

В КМВА попередили, що існує велика ймовірність повторних ракетних атак найближчим часом. Тому ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто.

Атака на Київ 16 червня

Ближче до полудня 16 червня повідомили про ймовірну ракетну атаку по Україні - Росія запустила ракети "Калібр" з Чорного моря. На підступах до Києва та в області працювала ППО, вибухи сталися у Подільському районі столиці. У Повітряних силах попередили про використання РФ балістики під час атаки.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав сьогоднішню атаку на Київ "найбільшим ракетним ударом по Києву за останні тижні" і це в той час, як лідери Африки відвідують Київ зі своєю "мирною ініціативою".

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Киевобстріл Києва