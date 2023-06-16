RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Массированная атака по Киеву: ПВО сбила 12 ракет и два беспилотника

Фото: ПВО сбила 12 ракет и два беспилотника во время атаки на Киев 16 июня (wikipedia)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки по Киеву силы ПВО сбили 12 ракет - 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов". Также ПВО "приземлила" два БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Около 10 часов атаковали ракетами разных типов. По предварительным данным сейчас успешное сбивание 6 ракет "Калибр" с Черного моря с кораблей запускались, а также 6 ракет Х-47 "Кинжал". Снова аэробаллистические ракеты атаковали прежде всего столицу", - рассказал он.

По словам Игната, странам Африки очень не хватает правдивой информации.

"Российская пропаганда хорошо засела в информпространстве именно этого континента. Я думаю, что своими глазами убедятся, как это происходит", - добавил он.

Кроме того, по данным Воздушных сил были сбиты и два разведывательных БПЛА.

Атака на Киев 16 июня

Ближе к полудню 16 июня сообщили о вероятной ракетной атаки по Украине - Россия запустила ракеты "Калибр" с Черного моря. На подступах к Киеву и в области работала ПВО, взрывы произошли в Подольском районе столицы. В Воздушных силах предупредили об использовании РФ баллистики во время атаки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сегодняшнюю атаку на Киев "наибольшим ракетным ударом по Киеву за последние недели" и это в то время, как лидеры Африки посещают Киев со своей "мирной инициативой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевобстріл Києва