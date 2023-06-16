Массированная атака по Киеву: ПВО сбила 12 ракет и два беспилотника

"Около 10 часов атаковали ракетами разных типов. По предварительным данным сейчас успешное сбивание 6 ракет "Калибр" с Черного моря с кораблей запускались, а также 6 ракет Х-47 "Кинжал". Снова аэробаллистические ракеты атаковали прежде всего столицу", - рассказал он.

По словам Игната, странам Африки очень не хватает правдивой информации.

"Российская пропаганда хорошо засела в информпространстве именно этого континента. Я думаю, что своими глазами убедятся, как это происходит", - добавил он.

Кроме того, по данным Воздушных сил были сбиты и два разведывательных БПЛА.

Атака на Киев 16 июня

Ближе к полудню 16 июня сообщили о вероятной ракетной атаки по Украине - Россия запустила ракеты "Калибр" с Черного моря. На подступах к Киеву и в области работала ПВО, взрывы произошли в Подольском районе столицы. В Воздушных силах предупредили об использовании РФ баллистики во время атаки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сегодняшнюю атаку на Киев "наибольшим ракетным ударом по Киеву за последние недели" и это в то время, как лидеры Африки посещают Киев со своей "мирной инициативой".