Масована атака на Добропілля: стало відомо, скільки дронів запустила Росія
Росія запустила по Добропіллю Донецької області протягом двох останніх ночей понад 100 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний канал Deep State.
"За оновленими даними, за вчора та сьогоднішню ніч по Добропіллю ворог запустив понад 100 FPV-дронів", - пишуть аналітики.
Зазначено, що цілями масованої дронової атаки були цивільні об'єкти, що є воєнним злочином.
Фото: атака дронів на Добропілля (t.me/DeepStateUA)
Перший масований удар по Добропіллю
Нагадаємо, 9 липня Росія вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля, а саме, центр міста. У результаті удару були руйнування.
Один безпілотник влучив у дах магазину. Постраждала щонайменше одна людина.
Тієї ж ночі РФ провела масштабну атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники "Шахед", крилаті ракети і гіперзвукові "Кинджали". Основною метою був Луцьк.
Загалом ворог випустив 728 дронів і 13 ракет. Це стало новим рекордом за кількістю застосованої авіаційної техніки.
Детальніше про обстріли України 9 липня - в матеріалі РБК-Україна.
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