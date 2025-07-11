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Масована атака на Добропілля: стало відомо, скільки дронів запустила Росія

П'ятниця 11 липня 2025 04:48
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Масована атака на Добропілля: стало відомо, скільки дронів запустила Росія Фото: Добропілля атакували понад 100 безпілотників (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Росія запустила по Добропіллю Донецької області протягом двох останніх ночей понад 100 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний канал Deep State.

"За оновленими даними, за вчора та сьогоднішню ніч по Добропіллю ворог запустив понад 100 FPV-дронів", - пишуть аналітики.

Зазначено, що цілями масованої дронової атаки були цивільні об'єкти, що є воєнним злочином.

Масована атака на Добропілля: стало відомо, скільки дронів запустила Росія

Фото: атака дронів на Добропілля (t.me/DeepStateUA)

Перший масований удар по Добропіллю

Нагадаємо, 9 липня Росія вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля, а саме, центр міста. У результаті удару були руйнування.

Один безпілотник влучив у дах магазину. Постраждала щонайменше одна людина.

Тієї ж ночі РФ провела масштабну атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники "Шахед", крилаті ракети і гіперзвукові "Кинджали". Основною метою був Луцьк.

Загалом ворог випустив 728 дронів і 13 ракет. Це стало новим рекордом за кількістю застосованої авіаційної техніки.

Детальніше про обстріли України 9 липня - в матеріалі РБК-Україна.

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