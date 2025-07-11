Массированная атака на Доброполье: стало известно, сколько дронов запустила Россия
Россия запустила по Доброполью Донецкой области в течение двух последних ночей свыше 100 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический канал Deep State.
"По обновленным данным, за вчера и сегодняшнюю ночь по Доброполью враг запустил более 100 FPV-дронов", - пишут аналитики.
Отмечено, что целями массированной дроновой атаки были гражданские объекты, что является военным преступлением.
Фото: атака дронов на Доброполье (t.me/DeepStateUA)
Первый массированный удар по Доброполью
Напомним, 9 июля Россия впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье, а именно, центр города. В результате удара были разрушения.
Один беспилотник угодил в крышу магазина. Пострадал минимум один человек.
В ту же ночь РФ провела масштабную атаку на Украину, применив ударные беспилотники "Шахед", крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы". Основной целью был Луцк.
Всего враг выпустил 728 дронов и 13 ракет. Это стало новым рекордом по количеству примененной авиационной техники.
Подробнее об обстрелах Украины 9 июля - в материале РБК-Украина.
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