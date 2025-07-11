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Массированная атака на Доброполье: стало известно, сколько дронов запустила Россия

Пятница 11 июля 2025 04:48
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Массированная атака на Доброполье: стало известно, сколько дронов запустила Россия Фото: Доброполье атаковали более 100 беспилотников (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Россия запустила по Доброполью Донецкой области в течение двух последних ночей свыше 100 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический канал Deep State.

"По обновленным данным, за вчера и сегодняшнюю ночь по Доброполью враг запустил более 100 FPV-дронов", - пишут аналитики.

Отмечено, что целями массированной дроновой атаки были гражданские объекты, что является военным преступлением.

Массированная атака на Доброполье: стало известно, сколько дронов запустила Россия

Фото: атака дронов на Доброполье (t.me/DeepStateUA)

Первый массированный удар по Доброполью

Напомним, 9 июля Россия впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье, а именно, центр города. В результате удара были разрушения.

Один беспилотник угодил в крышу магазина. Пострадал минимум один человек.

В ту же ночь РФ провела масштабную атаку на Украину, применив ударные беспилотники "Шахед", крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы". Основной целью был Луцк.

Всего враг выпустил 728 дронов и 13 ракет. Это стало новым рекордом по количеству примененной авиационной техники.

Подробнее об обстрелах Украины 9 июля - в материале РБК-Украина.

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