Масова стрілянина в церкві Мічигану: двоє загиблих, 8 поранених

США, Понеділок 29 вересня 2025 03:50
Масова стрілянина в церкві Мічигану: двоє загиблих, 8 поранених Ілюстративне фото: стрілянина в Мічигані забрала життя двох людей (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У невеликому місті Мічигану (США) сталася трагедія: озброєний чоловік врізався автомобілем у церкву і відкрив стрілянину по парафіянах. Загинули двоє, ще вісім дістали поранення, а сам нападник був ліквідований поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Інцидент стався в неділю, 28 вересня, у Гранд-Бланку. Нападник, 40-річний житель міста Бертон Томас Джейкоб Санфорд, спрямував машину у вхід мормонської церкви, а потім відкрив вогонь зі штурмової гвинтівки. Унаслідок цього загинуло двоє людей, вісім дістали поранення. Після цього зловмисник влаштував пожежу в будівлі, яку швидко охопило полум'я і густий дим.

"Ми вважаємо, що знайдемо ще кілька жертв, щойно отримаємо доступ до місця пожежі", - зазначив на прес-конференції начальник поліції Гранд-Бланка Вільям Реньє. За його словами, у момент нападу всередині перебували сотні людей.

Дії поліції

Два офіцери - один із Департаменту природних ресурсів штату і другий із місцевого підрозділу - негайно прибули на місце і вступили в перестрілку з озброєним чоловіком. У результаті нападника було застрелено. Поліція має намір обшукати будинок Санфорда і вивчити його телефонні дані для встановлення мотиву злочину.

Свідчення очевидців

Жінка на ім'я Паула розповіла в ефірі телеканалу WXYZ, що те, що відбувалося, нагадувало сцену з кошмару. "Ми почули великий вибух, і двері вилетіли. А потім усі вибігли", - сказала вона. За її словами, стрілець цілився в парафіян, коли вони намагалися покинути будівлю. "Я втратила там друзів, і деякі з моїх маленьких дітей у початковій школі, яких я вчу по неділях, постраждали. Це дуже жахливо для мене".

Масштаб проблеми

Згідно з даними Архіву насильства із застосуванням вогнепальної зброї, трагедія в Гранд-Бланку стала вже 324-м масовим розстрілом у США з початку 2025 року.

Губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер заявила: "Моє серце розривається за громаду Гранд-Бланк. Насильство де завгодно, особливо в місцях релігійного поклоніння, неприйнятне".

Президент Дональд Трамп на своїй сторінці в Truth Social підкреслив, що стрілянина "схожа на черговий цілеспрямований напад на християн у Сполучених Штатах Америки".

Нагадуємо, що 12 вересня в селі Підрясне Львівського району сталася стрілянина в будівлі автосервісу: близько опівдня в офісному приміщенні виявили двох працівників із вогнепальними пораненнями, які виявилися смертельними. Причини та обставини трагедії з'ясовують правоохоронці, на місці події працюють екстрені служби.

Зазначимо, що в американському місті Евергін (штат Колорадо) сталася стрілянина в школі Evergreen High School, унаслідок якої вогнепальні поранення дістали щонайменше троє неповнолітніх.

